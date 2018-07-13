В одном из местных кафе Львова произошло массовое отравление. Все 9 пострадавших госпитализированы в больницу.

Об этом передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения Львовской ОГА.

Сообщается, что все пострадавшие питались в заведении общественного питания "Tomash Kebab". Семерых пациентов с диагнозами "пищевая токсикоинфекция" и "острая кишечная инфекция" госпитализировали в Львовскую областную инфекционную больницу. Еще двоих с диагнозом ОКИ - в Пустомытовскую ЦРБ.

"Состояние всех пациентов средней тяжести. Всем госпитализированным медицинская помощь оказывается согласно клинических протоколов", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", в Яремче с отравлением госпитализированы пятеро детей из Харькова и Киева.

Отметим, что выпускники школы собрались на 20-летний юбилей, но отравились едой из кафе.