Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 26,24 грн/$1 с 26,23 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,235-26,245 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,2332 грн/$1 с 26,2282 грн/$1. Торговый оборот составил $321,32 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $303,7 млн.

Официальный курс гривни к иностранным валютам на понедельник, 16.07.2018 был следующим: 100 долларов США - 2623.3225, 100 евро - 3054.3344 и 10 российских рублей - 4.2112.

Как сообщала "Страна", финансисты ждут реакции курса доллара на изменение учетной ставки НБУ в последний рабочий день недели.

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