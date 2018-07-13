В пятницу, 13 июля, открылся 9-й Одесский международный кинофестиваль.

По 80-метровой красной дорожке у Оперного театра прошли гости и участники ОМКФ-2018.

В Одессе сегодня прошел небольшой дождь, но несмотря на осадки, кинофестиваль открылся без опозданий.

Накануне организаторы рекомендовали придерживаться дресс-кода Black Tie на красной дорожке. Женщины надевают длинные платья. При этом глубина декольте и разрезов специально не регламентируется. В отдельных случаях допускаются коктейльные платье длиной не выше колена, вечерние комбинезоны. Предпочтительная обувь закрытые туфли.

Для мужчин Black Tie предусматривает костюм со смокингом, черную бабочку и классические туфли-дерби или оксфорды.

Фото: Сотни горожан и туристов пришли посмотреть на проход по красной дорожке/7kanal.com.ua

Фото: 13 июля в Одессе шел дождь/7kanal.com.ua

Фото: От дождя красную дорожку прикрыли полиэтиленом/facebook.com/1tv.od.ua

Фото: Гости традиционно фотографировались перед входом в Оперный театр/facebook.com/1tv.od.ua

Фото: И придерживались дресс-кода/facebook.com/1tv.od.ua

Фото: На ОМКФ появилась экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева/facebook.com/1tv.od.ua

Фото: Телеведущая ТРК Украина Анна Панова с супругом/facebook.com/1tv.od.ua

Фото: Травести дива Монро/facebook.com/1tv.od.ua

Фото: Melovin/facebook.com/1tv.od.ua

Фото: ОМКФ-2018/facebook.com/1tv.od.ua

Фото: ОМКФ-2018/facebook.com/1tv.od.ua

Фото: ОМКФ-2018/facebook.com/1tv.od.ua

Фото: ОМКФ-2018/facebook.com/1tv.od.ua

Фото: Команда авиакомпании МАУ на красной дорожке/facebook.com/1tv.od.ua

Фото: ОМКФ-2018/facebook.com/1tv.od.ua

Фото: ОМКФ-2018/facebook.com/1tv.od.ua

Фото: ОМКФ-2018/facebook.com/1tv.od.ua