Сегодня истекает срок ареста Надежды Савченко. А суд до сих пор не решил, продлевать ли меру пресечения нардепу, которую обвиняют в терроризме. В начале нового дня законные основания держать Савченко в СИЗО исчезнут.

Однако возникли дополнительные осложнения в вынесении приговора - неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании здания Шевченковского суда,передает ТСН.

Полиция пытается эвакуировать всех с заседания. Однако никто из присутствующих покидать здание не хочет. В суде ситуация достаточно напряженная. Заседание прервано.

В это время адвокаты отмечают, что время содержания Надежды под арестом уже час как истекло. Однако они не верят, что их подопечную отпустят и ожидают, что судья единолично вынесет решение и оставит Савченко под стражей. Или же прокуратура внесет новое ходатайство.

Напоминаем, что дело по продлению меры пресечения для Надежды Савченко рассматривают уже 4 дня и безрезультатно.

Как сообщала "Страна", ранее суд отказал адвокатам Надежды Савченко в отводе судьи.

Также мы публиковали видео выступления Надежды Савченко в зале суда.