Использующие жидкий хлор и соляную кислоту для очистки питьевой воды компании могут прекратить свое производство. Ранее прекратилось производство этих веществ на АО "Днепроазот".

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация, в которую эти компании обратились, передает ЕП.

По их информации, это является критической ситуацией как для их бизнеса, так и для населения и бюджета страны. Поскольку, "Днепроазот" является уникальным производителем данной продукции.

В ЕБА отмечают:

Во-первых, через несколько дней производство напитков на нескольких крупных заводах будет приостановлено, ведь согласно правилам безопасности кислоту хранить нельзя, а запасов этого вещества на производствах нет.

Во-вторых, у населения могут возникать трудности с доступностью питьевой воды, поскольку без хлорирования воду в краны подавать нельзя.

В-третьих, компании не производят продукцию, соответственно, один день простоя несет огромные потери для самой компании, бюджета страны и является негативным сигналом для международных инвесторов.

"Ассоциация надеется, что стороны найдут решение сложившейся ситуации, в ближайшей перспективе, чтобы предотвратить ограничение водоснабжения, а также восстановить производство ряда компаний, работающих в Украине в ближайшие дни. Ожидаем, что органы власти также обратят внимание на эту ситуацию и максимально поспособствовать решению проблемы", - отметили в Ассоциации.

"Страна" разбиралась, грозит ли Украине коллапс питьевой воды. Фактор "Днепроазота" в этой истории показывает, что проблемы у миллионов украинцев могут появиться там, где их вообще не должно было быть. Украина на 100% сама обеспечивает себя этим веществом - однако из-за вероятного бизнес-конфликта над питьевой водой в стране нависла угроза.

Напомним, что в Киеве уверяют, что питьевая вода будет очищена.