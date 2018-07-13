Неподалеку села Николаевка в Сумской области в кукурузном поле упал легкомоторный самолет. Случилось это около 09:00.

Полиция сообщила, что в результате трагедии погиб 55-летний пилот. Правоохранители предполагают, что пилот был и владельцем самолета. Об этом сообщает ТСН.

Воздушное судно осуществляло по заказу местной агрофирмы обработку полей химикатами. По словам свидетеля, самолет облетал посадки с 06:00, а около 09:00, во время осуществления маневра, было мощное гудение, после которого звуки самолета исчезли.

Глава пресс-службы Нацполиции области Эльвира Биганова в Facebook подтвердила, что в Роменском районе, недалеко от автодороги в села Николаевка, разбился одноместный самолет. Пилот погиб.

Фото: facebook.com

Сейчас на месте работают следователи, чтобы выяснить причины падения самолета. Предварительно рассматривают две версии, что самолет зацепился за высоковольтные провода, или же техническая неисправность двигателя.

Представитель агрофирмы также прибыл на место аварии, однако с журналистами разговаривать отказался.

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