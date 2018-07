В Одессе сегодня начинается Одесский международный кинофестиваль. Мероприятие будет проходить уже в 9-й раз.

Фестиваль продлится 9 дней до 21 июля, а его программа включает в себя премьеры фильмов, специальные показы, мастер-классы от ведущих мировых кинодеятелей, open-air киноперформанс на Потемкинской лестнице и вечеринки. Только фильмов планируется показать более сотни.

Специальная комиссия отобрала лучшие ленты из 19 стран, среди котороых, кроме Украины, - Индия, Беларусь, Румыния, Колумбия и Палестина.

"Страна" собрала всю информацию о кинофестивале - каким он будет в этом году и чем запомнился в прошлом.

Одесский кинофестиваль - 2018. Прямая трансляция открытия

Фото с красной дорожки ОМКФ

ОМКФ - 2018. Как это будет

Откроет фестиваль фильм "Женщина на войне", снятый совместно Исландией, Францией и Украиной при поддержке Госкино. Режиссер Бенедикт Эрлингссон. Фильм закрытия - летна французского режиссера Пьера Сальвадоре "Освобожденные!" с Одри Тоту.

Ведущими церемонии открытия и закрытия фестиваля будут Янина Соколова и Олег Панюта. Начало открытия - в 18:30.

Специальные гости фестиваля - американский актер, номинант на "Оскар" и "Золотой глобус" Эрик Робертс и японская режиссер и сценарист Наоми Кавасе, которая в 1997 году стала самой молодой обладательницей "Золотой камеры" Каннского кинофестиваля.

В сети уже появились фотографии красной дорожки фестиваля. Поскольку в Одессе прогнозируется дождь, то в ожидании гостей дорожку на всякий случай прикрыли полиэтиленом.

Что известно об ОМКФ

Впервые фестиваль состоялся в июле 2010 года. Его тогда посетило около 40 тысяч зрителей. Спустя два года он существенно расширил свою программу и заявил о себе как о фестивале арт-мейнстрима. Организаторы ставили себе цель превратить ОМКФ в "восточноевропейские Канны" и сделать его одним из главных фестивалей Восточной Европы.

Первые два года показы и все мероприятия Одесского кинофестиваля проходили в кинотеатре "Родина", который до сих пор остается одной из площадок для существенно расширившегося мероприятия.

Церемония открытия и закрытия, а также "красная дорожка", проводится в Одесском театре оперы и балета - одном из известнейших архитектурных памятников Украины и "визитной карточке" Одессы.

Красная дорожка всегда вызывает особый интерес у светских изданий. Зрители с большим интересом разглядывают наряды знаменитостей.

Показы фильмов на Потемкинской лестнице собирают более 15 тысяч человек за один раз. Эта лестница, на которой снимался фильм Сергея Эйзенштейна"Броненосец Потемкин", благодаря ОМКФ была внесена в список Сокровищ Европейской кинокультуры.

Главный приз фестиваля - это статуэтка под названием "Золотой Дюк". Всего на фестивале есть три раздела: Международная конкурсная программа полнометражных фильмов, Украинская национальная конкурсная программа и Конкурс европейских документальных фильмов.

Фильмы конкурсной программы оценивает международное жюри, в состав которого входят деятели кино и культуры. Гран-при с 2012 года вручается по итогам зрительского голосования.

В рамках фестиваля действует Летняя киношкола для студентов киноспециальностей и всех желающих. Она представляет собой серию мастер-классов, которые проводят знаменитые фестивальные гости. Такие мастер-классы уже проводили актеры Рутгер Хауэр, Джон Малкович, Майкл Мэдсен, режиссеры Кира Муратова, Питер Гринуэй, Кшиштоф Занусси, Вадим Перельман, Отар Иоселиани, Александр Митта, Сергей Соловьев, актер и режиссер Ежи Штур, актриса Джеральдина Чаплин и многие другие.

В 2011 году Одесский кинофестиваль получил знак отличия от Голивудской ассоциации зарубежной прессы, которая обычно вручает премию "Золотой Глобус".

В прошлом году Гран-при получил фильм "Король бельгийцев", режиссеры Петер Бросенс и Джессика Вудворт. Звание лучшего фильма получила лента "Лето 1993", режиссер Карло Симон. Лучшим украинским полнометражным фильмом был назван "Dixie land", режисер Роман Бондарчук

Программа ОМКФ на ближайшие выходные

13 июля

Театр оперы и балета

17:30 – 18:30 Красная дорожка

18:30 Официальная церемония открытия

20.15 Женщина на войне/ Woman at war, режиссер Бенедикт Эрлинссон, Исландия / Франция / Украина / 2018

Зеленый театр

21.30 Кукла / Короткие встречи, Кира Муратова

14 июля

Фестивальный дворец

10.00 Девушка / Girl / dir. Lukas Dhont / Belgium / 2018

13.00 Жаркие летние ночи / Hot summer nights / dir. Elijah Bynum / USA / 2018

16.00 Дикая жизнь / Wildlife/ dir. Paul Dano / USA / 2018

19.00 Девушка / Girl / dir. Lukas Dhont / Belgium / 2018

Фестивальный центр "Родина", Синий зал

12.00 Фокстрот / Foxtrot / dir. Samuel Maoz / Israel / 2017

14.00 Капитан / The captain / dir. Robert Schwentke / Germany / 2017

16.30 Intermezzo + Персона / Intermezzo + Persona / dir.Gunnar Bergdahl + Ingmar Bergman / Sweden / 2002 + 1966

19.30 Three faces / Se rokh / Три обличчя / dir. Jafar Panahi / Iran / 2018 / 100`

Фестивальный центр "Родина", Красный зал

11.00 Показ финалистов конкурса детских фильмов (Чилдрен Кинофест) / SCREENING CHILDREN FILM CONTEST FINALISTS (CHILDREN KINOFEST)

13.00 Гуннар Бергдаль: "100 лет Ингмара Бергмана" / Gunnar Bergdahl: "Ingmar Bergman 100 years" / Sweden

16.30 На спектре / On the spectrum / dir. Dana Idisis, Yuval Shafferman / Israel / 2018

19.00 Обида / The insult / dir. Ziad Doueiri / Lebanon, France / 2017

Потемкинская лестница

21.45 Safety last! / dir. Sam Taylor , Fred C. Newmeyer / USA / 1923

15 июля

Фестивальный дворец

10.00 Парижское образование / A Paris education / dir. Jean-Paul Civeyrac / France / 2017

12.30 Перелетные птицы / Birds of passage / dir. Cristina Gallego, Ciro Guerra / Mexico, Colombia, Denmark / 2018

15.30 Магазинные воришки / Shoplifters / dir. Hirokazu Koreeda / Japan / 2018

18.00 Парижское образование / A Paris education / dir. Jean-Paul Civeyrac / France / 2017

21.30 Перелетные птицы / Birds of passage / dir. Cristina Gallego, Ciro Guerra / Mexico, Colombia, Denmark / 2018

Фестивальный центр "Родина", Синий зал

10.00 Герой моего времени / Hero of my time / dir. Tonya Noyabrova / Ukraine / 2018

12.00 Дочь моя / Daughter of mine / Figlia mia / dir. Laura Bispuri / Italy, Germany, Switzerland / 2018

14.30 Глаза Орсона Уэллса / The Eyes of Orson Welles / dir. Mark Cousins / UK

17.00 Инто_нация большой Одессы / Into_nation of Big Odessa / dir. Alexander Brunkovskiy / Russia / 2018

20.00 Герой моего времени / Hero of my time / dir. Tonya Noyabrova / Ukraine / 2018

Фестивальный центр "Родина", Красный зал

11.00 Сив заблудился во сне / Siv sleeps astray / dir. Catti Edfeldt, Lena Hanno / Sweden , Netherlands / 2016

13.00 Актер Дени Лаван. Творческая встреча

15.00 Хто ти? / Who are you? /dir. Anatoly Mateshko / Ukraine / 2018

18.00 Животные и другие люди / ANIMALS AND OTHER PEOPLE / dir. Flavio Marchetti / Austria / 2017

20.30 Сияние / Radiance / Hikari / dir. Naomi Kawase / Japan, France / 2017

Фестивальный центр "Родина", холл

11.00 Актриса Ада Роговцева. Творческая встреча

Зеленый театр

21.30 Ночь поглощает свет / The night eats the world / La nuit a dévoré le monde / dir. Dominique Rocher / France / 2018