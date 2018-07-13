Президент США Дональд Трамп собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ряд вопросов, в том числе Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй.

"В понедельник у меня будет встреча с президентом Путиным. Мы будем говорить об Украине, Сирии, Ближнем Востоке, нераспространении ядерного оружия", - сказал Трамп.

Он отметил, что США и Россия являются лидерами среди ядерных государств, и они должны предотвращать распространение ядерного оружия. Кроме того, рассказал Трамп, он собирается говорить с Путиным о вмешательстве России в американские выборы: "Я надеюсь на хорошие отношения с Россией, с Китаем, с другими странами. Это хорошая вещь", - сказал президент США.

При этом он подчеркнул, что у него нет особых ожиданий от своей встречи с Путиным, однако поддержка отношений, по его словам, важна.

Как сообщала "Страна", что тема переговоров Трампа и Путина поднималась неоднократно представителями Белого Дома, но однозначного перечисления тем из уст Трампа ранее не звучало.

Ранее сообщалось, что Трамп поднимет вопрос Украины на встрече с Путиным.

Также в Белом доме рассказали, чего Трамп ждет от встречи с Путиным.