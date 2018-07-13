Государственная казначейская служба Украины перевела 244 миллиона гривен в медучреждения, которые перешли на семейных врачей, терапевтов и педиатров. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, деньги пошли в те учреждения городов, общин и деревень, которые хорошо подготовились к трансформации системы здравоохранения и первыми заключили договоры с НСЗУ Национальной службой здоровья Украины.

Каждое из этих учреждений получит финансирование в соответствии с пациентами, которые подписали декларации по их врачами. Супрун рассказала, что для многих это значительно больше, чем они получали ежемесячно.

В пример она привела медучреждения в Селидово и в Новой Боровой. Центр первичной помощи в городе Селидово в Донецкой области, который получал около 1 миллиона гривен сегодня получит почти 2 миллиона гривен.

А в поселке Новая Боровая Житомирской области, медучреждение которое получало 183 000 гривен, за своих пациентов получило более 277 000 гривен. "Это деньги, которые пришли за их пациентами! И это только начало, ведь врачи продолжают подписывать декларации с новыми пациентами.

9 учреждений, которые заключили договоры с НСЗУ, смогут получать финансирование, когда устранят выявленные Службой недостатки. В 8 из них закончилась лицензия и они в процессе обновления. Одно медучреждение имело ошибки в документах и ​​выясняет эту ситуацию вместе со Службой. На следующей неделе и эти заведения получат финансирование от НСЗУ.

"Спасибо всем медикам и управленцам тех регионов, которые включились в процесс перемен!" - резюмировала Супрун.

Национальная служба здоровья четко выполнила свои обязанности перед украинцами. Это сигнал для тех регионов, которые пока отстают в изменениях - действуйте!", - отметила она.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", глава Минздрава призвала врачей делиться в соцсетях историями выбора профессии.

“Помню долгий путь, чтобы принять #моєрішення стать врачом-радиологом. Оно не пришло, словно молния - утром проснулась и поняла. Я долго шла к этому выбору и он был осознанным. Медики знают, что нагрузка во время учебы - невероятная. Сон по 5-6 часов, во время экзаменов - 2 часа. Когда переходили в интернатуру, то думали, что хуже уже быть не может, но стало еще хуже. Тогда мы могли не спать и 36 часов подряд", - написала Супрун.

Напомним, что Супрун рассказала, как лечить зависимость от смартфонов.