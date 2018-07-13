Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина уже летом-осенью может получить Томос об автокефалии и тогда новую поместную церковь создадут в 2018 году.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции в пятницу, 13 июля, передает Украинская правда.

Перед этим журналист спросил у него, почему в парламенте не ставили на голосование законы об облегчении перехода приходов и о статусе церкви, которая находится в стране-агрессоре и когда они будут рассмотрены.

Парубий ответил, что эти вопросы находятся под его особым контролем и, по его мнению, они бы позволили решить много дискуссий, которые есть и в общинах.

"Когда большое количество общин Украинского патриархата (УПЦ МП - Прим.Ред.) хотят формально перейти в юрисдикцию "киевского патриархата", но условно нет возможности. Хотят, чтобы церковь, которая находится на территории их общины, которая была построена за их деньги, была передана в "киевский патриархат", - сказал он.

Спикер добавил, что сейчас действует рабочая группа, которая определяет ключевые вопросы, среди которых главным является получение Томоса об автокефалии.

По его словам, он позволит решить вопрос этих двух законов и множества других вопросов, которые дадут возможность объединить всех православных христиан Украины в одну церковь.

"Я убежден, что с момента получения Томоса мы будем видеть массовый переход православных христиан, сегодня формально находящихся в Московском патриархате, в единую украинскую церковь", - сказал Парубий.

"Мы знаем, что этот вопрос не имеет такой уж далекой перспективы. Этот вопрос лета, осени. Мы ждем Томос. Мы молимся, чтобы Томос был", - отметил политик.

Он добавил, что когда этот вопрос будет решен, все остальные будут приняты автоматически.

"Не дай Бог поставить на повестку дня, на голосование, и провалить. Это будет плохая услуга", - рассказал председатель ВР.

Он отметил, что когда точно будет знать, что наберутся необходимые 226 голосов для принятия решения, тогда указанные законы появятся в зале для голосования.

"Считаю, что не только по законам, а по общей концепции по созданию Украинской поместной церкви будем иметь успех уже в этом году", - подытожил Парубий.

Предполагается, что окончательное решение по Томосу будет принято в августе или в сентябре.

Как сообщала "Страна", патриарх Кирилл обсудил Украину с делегацией Константинопольского Патриархата. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с проблематикой сохранения межправославного единства.

Напомним, что в РПЦ рассказали, что будет, если Киевский патриархат попытается отобрать Киево-Печерскую Лавру