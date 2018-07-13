MONATIK и Надя Дорофеева представили совместный трек "Глубоко". Пока в сети обнародован тизер, но вскоре музыканты презентуют клип, который снимался в Ницце.

Аудио появилось на youtube-канале группы "Время и стекло" 12 июля. За сутки у тизера почти 359 тысяч просмотров.

Надя Дорофеева (группа "Время и стекла") рассказала, что идея поработать над совместной песней появилась во время съемок шоу "Танці з зірками", где она участвовала, а Дмитрий Монатик был в жюри.

По ее словам, она знала, что их дуэт - лишь вопрос времени, а трек зацепил ее с первых секунд своей таинственностью, сексуальностью и опасностью.

Клип выйдет в этом месяце. Его снимали на Лазурном побережье. Режиссером стала Таня Муиньо, которая уже снимала клипы для Монатика ("Кружит", "Выходной"), Евы Бушминой, ROZHDEN и IOWA.

Издание JetSetter обнародовало снимки, на которых Надя Дорофеева и Монатик меняют наряды у моря - от вечерних нарядов до пижам. Судя по фото, съемки прошли весело.

Фото: jetsetter.ua

Напомним, что ранее появилось видео выступления народной артистки Нины Матвиенко с Монатиком.

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