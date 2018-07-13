В Виннице задержали крупного налоговика на взятке в полмиллиона гривень.

Об этом у себя в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Задержанным оказался глава одного из подразделений ГФС в Винницкой области. Его подозревают в вымогательстве взятки.

"Совместно с департаментом "К" СБУ задержали руководителя подразделения ГУ ГФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 0,5 млн гривен у бизнесмена", - сообщил он.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган добавила, что сотрудник ГФС вместе с директором одной из фирм требовали от руководителя завода взятку за решение вопроса о закрытии уголовного производства.

Вымогатели получили задаток в сумме 5 000 долларов и 48 тыс. гривень, после чего были задержаны.

Как сообщалось ранее, замглаву "Укртрансбезпеки" поймали на взятке в 40 тысяч гривен под Николаевом.

Также "Страна" разбиралась, как из резонансного дела о вымогательстве и взятке исчез заместитель Авакова Вадим Троян.