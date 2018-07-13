Министры Кабмина Хорватии после победы сборной в полуфинале ЧМ-2018 пришли на заседание в футболках своей команды.

Во всей Хорватии праздновали первый в истории чемпионатов мира выход своей команды в финал турнира.

Напомним, 11 июля сборные Хорватии и Англии в основное время не смогли определить, кто выйдет в финальный матч турнира. И только в овертайме хорваты вырвали победу у англичан. Результат встречи - 2:1.

В воскресенье, 15 июля сборные Франции и Хорватии сойдутся в решающей игре чемпионата. Встреча пройдет на "Лужниках".

Фото: facebook.com/Андрей Блинов

Фото: Patrik Macek/PIXSELL

Как сообщала "Страна", эксперты ФИФА пообещали выдать полную цифровую картину ЧМ-2018 уже к осени.

"Мы посмотрели все матчи, на разных стадионах. Мы обсуждаем с экспертами игры, говорим о новых системах, которые используются в игре, о новых ситуациях, новых концепциях. Мы готовим заключительный доклад, который будет представлен футбольному миру в сентябре", - заявил член технической группы Марко ван Бастен.

Отметим, что ФИФА просит телеканалы пореже показывать секси-болельщиц на трибунах ЧМ-2018.