В Хорватии министры пришли на работу в футболках национальной сборной. Фото
Министры Кабмина Хорватии после победы сборной в полуфинале ЧМ-2018 пришли на заседание в футболках своей команды.
Во всей Хорватии праздновали первый в истории чемпионатов мира выход своей команды в финал турнира.
Напомним, 11 июля сборные Хорватии и Англии в основное время не смогли определить, кто выйдет в финальный матч турнира. И только в овертайме хорваты вырвали победу у англичан. Результат встречи - 2:1.
В воскресенье, 15 июля сборные Франции и Хорватии сойдутся в решающей игре чемпионата. Встреча пройдет на "Лужниках".
Фото: facebook.com/Андрей Блинов
Фото: Patrik Macek/PIXSELL
Как сообщала "Страна", эксперты ФИФА пообещали выдать полную цифровую картину ЧМ-2018 уже к осени.
"Мы посмотрели все матчи, на разных стадионах. Мы обсуждаем с экспертами игры, говорим о новых системах, которые используются в игре, о новых ситуациях, новых концепциях. Мы готовим заключительный доклад, который будет представлен футбольному миру в сентябре", - заявил член технической группы Марко ван Бастен.
Отметим, что ФИФА просит телеканалы пореже показывать секси-болельщиц на трибунах ЧМ-2018.