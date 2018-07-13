На чемпионате мира по футболу, что заканчивается на этих выходных в России, осталось провести всего два поединка, но именно тех, в которых и будут распределены места медальной табели о рангах главного футбольного турнира четырехлетия.

В матч за третье место, который пройдет 14 июля 2018 года на стадионе в Санкт-Петербурге, сыграют сборные Бельгии и Англии, которые проиграли в полуфиналах Франции и Хорватии соответственно. Начало матча в 17.00

Главный судья Алирезой Фагани, его ассистенты Реза Сохандан и Мохаммадреза Мансури (оба - Иран), четвертый арбитр - Маланг Дидхиу и резервный ассистент – Джибриль Камара (оба - Сенегал).

Финал состоится 15 июля 2018 года в Москве. В 18:00 на поле стадиона в Лужниках выйдут сборные Франции и Хорватии, чей поединок и определит команду, которая станет обладателем Кубка мира.

Главный судья Нестор Питана, его ассистенты Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти (все из Аргентины), резервный арбитр Бьорн Куйперс и резервный ассистент Эрвин Зейнстра (оба - Нидерланды).

Ранее "Страна" назвала все сборные, которые сыграют в плей-офф чемпионата мира по футболу в России, а также список лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу в России перед финалом и матчем за третье место.