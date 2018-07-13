В первом полугодии 2018 года "Укрзализныця" перевезла из Украины в ЕС почти 187 тыс. пассажиров. Обратно "УЗ" перевезла на 68% меньше, 111 тыс.

Согласно сообщению "Укрзализныци", в первом полугодии 2017 года из Украины в ЕС купили на 72% больше билетов, чем обратно – 81 тыс. против 47 тыс.

В целом пассажиропоток между Украиной и ЕС за январь-июнь 2018 года вырос в 2,3 раза к январю-июню 2017 года, указывает компания.

По словам и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, такой показатель обусловлен лояльной и взвешенной тарифной политикой компании.

По информации ее пресс-службы, самым популярным направлением по-прежнему остается Киев - Перемышль: в направлении Польши, поезд №715 курсирует загруженным на 92%, №705 – на 57%. В целом по этому маршруту за полугодие перевезено 132 тыс. пассажиров, или 70,6% от общего количества выехавших в ЕС.

Вторым по популярности, согласно данным "Укрзализныци", стал поезд №67 Киев - Варшава, который в среднем оказался заполненным на 82% и за указанный период перевез 13 тыс. пассажиров.

"Укрзализныця" также сообщает о значительно возросшей продаже билетов через интернет-сервисы: с 41% от числа проданных билетов в 2017 году до почти 50% - в первом полугодии-2018.

Компания напоминает, что сейчас онлайн-билеты можно приобрести на все поезда внутреннего сообщения, кроме некоторых дополнительных. На доппоезда и международные поезда, курсирующие в сообщении со странами СНГ, пассажиры могут оформить и оплатить проезд, после чего должны обменять полученный по электронной почте бланк заказа на обычный билет в железнодорожных кассах. Однако на некоторые международные поезда билеты можно оформить через интернет полностью. К ним относятся и поезда №705 и №715 сообщением Киев - Перемышль.

Как сообщала "Страна". Кабмин утвердил проект Бориспольского экспресса, который запустят уже в 2019 году.

Напомним, что поезд "Киев - Бердянск" будет ходить к морю ежедневно.