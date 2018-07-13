Руководитель партии УКРОП в Гостомеле Киевской области Николай Пасальский ударил женщину из-за просьбы взять собаку на поводок. Об этом пострадавшая Татьяна Лавриненко написала на своей странице в Facebook.

Также опубликовано видео инцидента.

Фото: facebook.com

По ее словам, инцидент произошел 9 июля. Пасальский выгуливал своего питбуля без поводка и намордника возле подъезда, где обычно много маленьких детей.

"Получив справедливое замечание-просьбу взять собаку на поводок (ведь это бойцовская порода, опасная очень и очень), я получила отборную порцию пятиэтажного мата с пристройками. А чуть позже последовал такой удар в голову, от которого я до сих пор не могу очухаться. Не постеснялся многочисленных камер наблюдения и свидетелей-соседей. Просто подошел и врубил своей рукой-кувалдой мне в голову. Разве же это шутка - здоровенный мужик-самбсит приложился со всей дури к хрупкой женщине", - написала Лавриненко.

Она также сообщила, что полиция Днепровского района Киева приняла заявление.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве задержали одного протестующего под Радой за попытку ударить депутата.

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