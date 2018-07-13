В субботу, воскресенье 14-15 июля синоптики обещают в Украине дожди с грозами и летним теплом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 14 июля максимальная температура воздуха - +33 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

В большинстве западных областей - осадки, днем от +19 до +24, а в Закарпатской области температура поднимется до +26. На востоке дожди, днем столбик термометра будет держаться на уровне от +30 до +33 градусов. В центральной части страны сухо и солнечно только в Кировоградской области, днем в регионе 27-29 градусов тепла.

На севере осадки, днем 22-27 градусов выше нуля. В южном регионе без осадков, дождь только в АР Крым. Здесь температура воздуха составит 28-33 градуса.

В Киеве дождь с грозой, днем от +24 до +26.

В воскресенье, 15 июля, пройдет дождь в западных и восточных областях. Температура воздуха достигнет отметки +33.

Фото: meteo.gov.ua

На западе дождь с грозой, днем воздух прогреется до +23 градусов. На востоке также осадки, днем 30-33 градуса тепла. В центральных областях солнечно, дождь только в Полтавской области. Днем столбик термометра будет держаться на уровне +23 - +29 градусов.

На севере осадки в Черниговской и Сумской областях. В регионе днем 22-27 градусов тепла. На юге жарко и солнечно, днем до +33.

В Киеве солнечно, днем от +24 до +26.

Как сообщала "Страна", борьба двух циклонов определяет погоду над Европой и Украиной. "Большой циклон над центром Европы и маленький - над востоком. Маленький - наш. Освежил воздух, снизил температуру, подмочил репутацию моего прогноза с температурой в Киеве," - написала синоптик Наталья Диденко.

Отметим, что жители Анапы сняли на видео мощный смерч в Черном море.