Специалисты экспертной компании Blancco установили наиболее проблемные смартфоны текущего года. Согласно данным исследования, больше всего сбоев наблюдалось у смартфонов Samsung. Об этом пишет GSMArena.

Показатель отказов у смартфонов Samsung составил 27,4 % среди всех производителей. Следом за южнойорейским производителем идет Xiaomi с 14,2 % проблемных устройств, затем Motorola с 9,6 %.

Фото: gsmarena.com

Среди гаджетов на iOS больше всего сбоев было у iPhone 6 - 22 %. Следом за ним шел iPhone 6s - 16 % отказов.

При этом Android-устройства показали 18,9 % сбоев за первый квартал 2018 года, в то время, как гаджеты на iOS - только 15,2 %.

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