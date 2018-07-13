В субботу, воскресенье 14-15 июля в большинстве областей Украины ожидаются непродолжительные дожди с грозами. В южной части Украины - Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье и их районах, а также в Крыму будет доминировать сухая солнечная воздушная масса. Об этом синоптик Наталка Диденко рассказала на своей странице в Facebook.

Температура воздуха также ожидается неоднородной. "14-15 июля свежее будет на Западе Украины - + 19 + 24 градуса. Поэтому туристам следует принять это во внимание, ведь жителям не привыкать к эксклюзивной горной и окологорной погоды", - отметила она.

Жара продержится на юге и востоке, + 28 + 33 градуса. На остальной территории + 25 + 30 градусов. В Киеве вероятность дождя с грозой выходные - есть. Не забудьте взять зонты, дождевики. Температура воздуха в столице в ближайшие выходные - бальзам, + 25 + 27 градусов. "Лето в воскресенье выберется на вершину, не проспите этот золотой день", - резюмировала Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

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