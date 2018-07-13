В Запорожье правоохранители обнаружили четыре рекламных биллборда с портретами одного из руководителей советских спецслужб Павла Судоплатова.

Владельцы рекламных площадей, на которых были размещены борды с портретами уже сняли их. Об этом со ссылкой на областное управление СБУ сообщает в пятницу, 13 июля, Радио Свобода.

"Проведены первичные следственно-профилактические беседы с владельцем бордов и рекламными агентствами, которые их размещали, после чего они согласились снять и в дальнейшем не допускать подобных фактов, которые могут вызвать подобный общественный резонанс. Проверка продолжается. После ее окончания будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц", - заявил представитель управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

Информацию о снятии одного из бордов с изображением Судоплатова, расположенного на въезде в Хортицкий район, подтверждают в соцсетях и запорожские активисты.

О размещении в Запорожье бордов с изображением Судоплатова стало известно накануне после того, как их фотографии опубликовали в соцсетях местные активисты. СБУ начала проверку законности размещения такой рекламы.

Павел Судоплатов (1907-1996) - советский разведчик, диверсант, сотрудник ОГПУ (позже НКВД - НКГБ), генерал-лейтенант МВД СССР.

Во время Великой Отечественной войны, возглавляя 4-е управление НКВД, участвовал в организации минирования стратегических объектов в период обороны Москвы, диверсионной деятельности против немецких войск на Кавказе, стратегических радиоигр с немецкой разведкой. Судоплатов непосредственно руководил деятельностью на оккупированной немецкими войсками Западной Украине партизанского отряда специального назначения Дмитрия Медведева, который являлся базой для легендарного разведчика Николая Кузнецова, возглавлял отдел, обрабатывавший информацию о разработке атомной бомбы в США. Убил руководителя ОУН Евгения Коновальца, организовал ликвидацию Льва Троцкого.

Фото: facebook.com/OleksaLebid

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