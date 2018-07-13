Большинство кредитных организаций одобряют заявки на кредит, полученные только от официально трудоустроенных граждан. Но, значительная часть населения трудоспособного возраста работает в Украине без соответствующих записей в трудовой книжке.

Подать заявку на кредит без справки в Киеве: https://www.kkks.com.ua/kredit-nalichnymi.html

Частные мастера, репетиторы, сиделки и няни, люди творческих профессий не могут подтвердить размер своих доходов с помощью документов установленного образца. Теперь это - не проблема для компании "Кредитный супермаркет". Здесь готовы предоставить кредит неофициально работающим в Киеве (при наличии действующего гражданского паспорта с отметкой о месте постоянной регистрации). Возраст - от 21 года.

Факторы, влияющие на решение по кредиту

Если вы трезво оценили свои возможности и уверенны в том, что сможете соблюдать график погашения кредита, обращайтесь к брокерам этой компании. Они предложат вам подходящую финансовую программу без справки о доходах (вся информация - в устной форме). Условия предоставления займа и его размер зависят от наличия у заемщика:

положительной кредитной истории (заемные средства выдаются без залога, в размере, эквивалентном 2000 долларов США при перерасчете в гривну);

дорогостоящего имущества, которое он может предоставить в залог (кредитование под залог практикуется даже в случаях наличия негативной кредитной истории).

Оформление залога на недвижимое имущество, авто, ювелирные изделия, ценные бумаги и прочие ликвидные активы поможет получить заем, если не оформлен официально по трудовой и уже испортил свою репутацию несвоевременным возвратом. В "Кредитном супермаркете" готовы стать частным инвестором для всех нуждающихся в денежных средствах платежеспособных граждан.

Форма выдачи кредита

Требуемую сумму заемщик может получить после одобрения заявки и подписания договора:

наличными, у кассира;

в виде средств, перечисленных на кредитную карту.

Во втором случае выдается кредитная карта с определенным сроком действия и открывается кредитная линия. Средства перечисляются периодически, в рамках лимита. Процентная ставка начинает начисляться по истечении льготного периода. Схема погашения - по договору.

Потребительский кредит для неофициально трудоустроенных в Киеве - это реальная возможность получить деньги быстро и просто. Более высокая процентная ставка не пугает тех, кому срочно нужны гривны. Сделки осуществляются на условиях конфиденциальности. Реальная сумма вашей зарплаты останется тайной для посторонних лиц. С другой стороны - ваш работодатель не узнает, что вы взяли заем. Вы сможете эффективно решить ваши финансовые проблемы, не посвящая многих лиц в свои дела.

Помощь в оформлении кредита: https://www.kkks.com.ua