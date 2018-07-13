Кремль рассмотрит обращение матери режиссера Олега Сенцова о его помиловании, когда оно поступит в администрацию президента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Конечно, это (обращение матери Сенцова, - Прим. Ред.) будет рассмотрено, но сроков я не могу назвать", - отметил он.

Отвечая на вопрос, можно ли помиловать человека по ходатайству его родственников, в том числе матери, представитель Кремля заявил:

"Этот вопрос лежит в юридической плоскости, не могу вам на него ответить, не входит в мою компетенцию".

Песков заметил, что "такие случаи (помилования по ходатайству матери, - Прим. Ред.) в законе не прописаны, там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования".

По словам Пескова, о ходатайстве Людмилы Сенцовой в адрес российского лидера Владимира Путина в Кремле узнали из СМИ и не могут относиться к этому как к официальному обращению.

Напомним, российский суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось первое за два года видео с Сенцовым.

Также мы сообщали, что Сенцов в письме рассказал о своем состоянии в колонии.