Активисты, протестующие против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, запустили в воздух над Лондоном гигантский надувной шар.

На нем американский лидер изображен в образе младенца в подгузнике и со смартфоном в руке, передает ABC News.

В пятницу, 13 июля, "малыш Трамп" поднялся в воздух с площади возле Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента Великобритании. Шар удерживали шар на веревке примерно в 15 метрах над землей.

Активисты движения Stop Trump согласовали акцию по запуску надувного "Трампа" с мэром Лондона Садиком Ханом. Перед этим активисты собрали 10 тысяч подписей под петицией, призывающей власти разрешить проведение акции в день, когда американский президент посетит британскую столицу.

Накануне в четверг Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию. Президент США раскритиковал план "мягкого Brexit" премьер-министра Терезы Мэй. По его мнению, эта концепция "убьет" торговые отношения Лондона и Вашингтона.

LIFTOFF: Protesters raise "Trump baby" balloon over London, England, during the president's U.K. visit. https://t.co/dweWO5yiKt pic.twitter.com/2nWvjYGOnH