Активисты, протестующие против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, запустили в воздух над Лондоном гигантский надувной шар.

На нем американский лидер изображен в образе младенца в подгузнике и со смартфоном в руке, передает ABC News.

В пятницу, 13 июля, "малыш Трамп" поднялся в воздух с площади возле Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента Великобритании. Шар удерживали шар на веревке примерно в 15 метрах над землей.

Активисты движения Stop Trump согласовали акцию по запуску надувного "Трампа" с мэром Лондона Садиком Ханом. Перед этим активисты собрали 10 тысяч подписей под петицией, призывающей власти разрешить проведение акции в день, когда американский президент посетит британскую столицу.

Накануне в четверг Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию. Президент США раскритиковал план "мягкого Brexit" премьер-министра Терезы Мэй. По его мнению, эта концепция "убьет" торговые отношения Лондона и Вашингтона.

Видео: twitter.com/ABC

Видео: youtube.com/Guardian News

Как сообщала "Страна", Порошенко рассказал, о чем шла речь на его встрече с Трампом. Он обсудил с президентом США его встречу с Владимиром Путиным, вопрос Северного потока-2 и продвижение реформ в Украине.

Отметим, что Трамп показал "очень приятное письмо" от Ким Чен Ына.