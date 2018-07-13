После встречи в Брюсселе с президентом Петром Порошенко президент Польши Анджей Дуда заявил, что между двумя странами есть большие разногласия по историческому спору. Об этом он сказал по возвращению в Варшаву, сообщает Польское радио.

"Я жду исторической правды. Я говорю понятно: на Волыни не было никакой польско-украинской войны, там был геноцид, там осуществляли этническую чистку поляков, обычных людей в селе, и земледельцев польских семей, детей", - сказал Дуда, отвечая на вопрос о причинах, почему не были организованы совместные польско-украинские мероприятия по чествованию жертв 75-й годовщины Волынской трагедии.

Комментируя ход своих переговоров с Порошенко, Дуда подчеркнул:

"Господин президент отвечает: но были акции также с польской стороны. Я это не отрицаю. Были, конечно, только диспропорция - огромная. Ведь если говорят, что погибло не более несколько тысяч, хотя некоторые утверждают, что менее чем 10 тысяч украинского населения, то польские потери оценивают в 100 000 человек. И это не были военные, я еще раз повторяю, это были гражданские лица".

По словам польского президента, эти вопросы "должны решать историки".

"Но для того, чтобы мы могли их решать, должно быть как минимум согласие на эксгумацию", - отметил президент.

"Если кто-то не хочет согласиться на эксгумацию, то я спрашиваю, почему он боится, что историческая правда благодаря эксгумации будет на самом деле открыта и совершенно доказана, сколько этих людей лежит в этих массовых могилах?", - спросил Дуда.

По убеждению президента Польши, правда является условием развития хороших отношений между Киевом и Варшавой в будущем. "Даже если это правда есть мучительной", - отметил он.

Дуда добавил, что она может быть болезненной как для украинской, так и для польской стороны. "Ибо надо сказать: мы тоже не были святые в этом и тоже имеем перед чем склонить голову", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе Петр Порошенко посетил с рабочим визитом юго-восток Польши, где в несуществующем уже украинском селе Сагрынь торжественно открыл Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году. В марте 1944 года тогда от рук поляков погибло 660 украинцев.

Тем временем Анджей Дуда приехал в Волынскую область, где принял участие в мероприятиях, приуроченных к 75 годовщине Волынской трагедии.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Дуда прямо на кладбище предложил Украине идентификацию захоронений в Польше.