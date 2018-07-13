Андрея Данилко опроверг заявления о планах закрыть проект Верки Сердючки и отказаться от этого сценического образа. Об этом он сообщил в Instagram.

Артист иронично отметил, что слухи "слухи о завершении карьеры VERKA SERDUCHKA очень преувеличены".

"Хотим опровергнуть распространенную информацию о том, что концерт VERKA SERDUCHKA&Band в Одессе 13 июля 2018 станет последним в карьере. Перефразируя классика, скажем, что слухи о завершении карьеры VERKA SERDUCHKA очень преувеличены. Артист только что вернулся из отпуска и находится в отличной форме", - написал он.

Фото: instagram.com/v_serduchka

Как сообщала "Страна", Андрей Данилко встретил Новый год в Подмосковье, а также рассказал об отношении к Майдану и о встрече с Путиным.

Отметим, что в Украине закрывают единственную школу кобзарей. Не нашлось желающих учиться.