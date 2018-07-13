В последний перед отпуском день работы Верховная Рада выделила шахтерам 1,4 млрд грн дотаций для погашения задолженности по заработной плате. За изменения в госбюджет на заседании в пятницу, 13 июля, проголосовал 261 депутат.

Изначально авторы документа предлагали выделить 2,8 млрд грн дотаций, но в ходе рассмотрения сумма была уменьшена в два раза.

Также предлагается предоставить Кабмину право перераспределять конфискованные по коррупционным делам средства.

По данным Минэнерго, на 1 июня долги по зарплате шахтерам составляли 378 млн грн. В то же время в Независимом профсоюзе горняков утверждают, что долг перед шахтерами составляет 1,1 млрд грн.

Ранее фракция "Оппозиционного блока" заявила, что не будет участвовать в голосовании в Раде до тех пор, пока не будут выделены деньги на погашение зарплат шахтеров.

После принятия законопроекта лидер фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что проблемы в отрасли будут продолжаться пока ею управляют не официальный министр, а "смотрящие".

"Чисто техническая процедура - заплатить зла уголь - превратилась в законодательную эпопею. Но хорошо, что законопроект, одними из инициаторов которого мы были, принят. Люди получат деньги. А это 50 тысяч человек", - заявил Бойко.

Ранее "Страна" сообщала о том, что за день до отпуска переполненная Рада начала решать проблемы шахтеров и "евробляхеров".

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