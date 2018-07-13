За два дня до финала чемпионата мира по футболу - 2018, ФИФА провела в Москве итоговую пресс-конференцию.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, в частности заявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) завершила эпоху споров вокруг ситуаций, когда голы засчитывались после того, как футболист оказывался в офсайде, передает ТАСС.

"Сейчас исключена ситуация, что гол засчитан, если игрок находился в офсайде, больше такого невозможно, все. Сколько раньше вы, журналисты, обсуждали эти спорные моменты? Теперь их не будет, VAR этого не позволит: она четко даст понять, был офсайд или нет", - сказал Инфантино.

Напонмим, что на чемпионате мира 2018 года в России ФИФА впервые применила систему видеопомощи арбитрам (VAR).

Ранее "Страна" сообщала, что Кубок мира на финал ЧМ-2018 вынесут топ-модель и знаменитый футболист.

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