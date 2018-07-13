В интернете обнародовано видео, на котором запечатлено, как не очень уверенно державшийся на ногах глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер едва не рухнул на президента Украины Петра Порошенко. Инцидент произошел во время саммита НАТО в Брюсселе.

По мнению британского издания The Sun, вероятно, европейский чиновник был нетрезв. В пользу этого предположения говорит то, что Юнкер очень нетвердо стоял на ногах и все время шатался, поэтому его с обеих сторон довольно крепко поддерживали под руки.

Ближе к концу ролика видно, что глава Еврокомиссии не удержал равновесие и чуть не упал на идущего за ним Порошенко.

Напомним, что Юнкера уже не первый раз подозревают в том, что он появляется нетрезвым на официальном международном мероприятии.

Ранее "Страна" писала о том, что пьяный Жан-Клод Юнкер на саммите в Женеве мерялся галстуками и раздавал пощечины.

Также мы сообщали, что школьник упал в обморок во время выступления Порошенко в Ямницком лицее.