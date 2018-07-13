До финала чемпионата мира по футболу - 2018 осталось чуть больше двух дней. В это воскресенье, 16 июля, планета узнает нового чемпиона. За право поднять над головой желанный трофей поспорят сборные Франции и Хорватии.

А тем временем в ФИФА определились, кто вынесет Кубок мира на финальный матч. Компанию экс-защитнику Бундестима Филиппу Ламу, составит российская топ-модель Наталья Водянова, сообщает пресс-служба ФИФА.

"Я передам гордость, которая сопровождала немецкий футбол на протяжении последних четырех лет. Для нас, бывших и действующих футболистов, и всей Германии это грустный момент, но вместе с тем он должен стать стимулом вернуть себе Кубок", - рассказал Филипп Лам, на счету которого 113 игр за сборную Германии.

Напомним, что для перемещения трофея на чемпионате мира знаменитая компания Louis Vuitton создала специальный кейс.

Также мы рассказывали, что стало известно, кто рассудит финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия.