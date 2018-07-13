Сегодня, в пятницу, 13-го июля, спикер парламента Андрей Парубий объявил закрытой восьмую сессию VIII созыва Верховной Рады.

"Напоминаю, следующая неделя - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях. Мы еще продолжаем работу. А восьмую сессию Верховной Рады Украины VIII созыва я объявляю закрытой. И пленарное заседание я объявляю закрытым", - сказал Парубий.

По словам Парубия, основными достижениями парламента в течение сессии было принятие пакетов законов о создании Высшего антикоррупционного суда и о национальной безопасности.

Напомним, что Верховная Рада так и не смогла обновить состав ЦИК.

"Да, у нас остается вопрос Центральной избирательной комиссии. Я убежден, что это должно быть первым вопросом следующего заседания Верховной Рады", - сказал он.

Кроме того, спикер отметил, что в течение восьмой сессии Рада приняла почти 20 законов, необходимых для выполнения соглашения о европейской интеграции Украины, а также провели "мощную" деятельность в комитетах.

Также было принято 88 законов в целом. В первом чтении - 49 законов, поддержано 37 постановлений, а в целом принято более 157 коллективных решений украинского парламента.

Девятая сессия Рады откроется 4 сентября.

Ранее "Страна" писала о том, что за день до отпуска переполненная Рада начала решать проблемы шахтеров и "евробляхеров".

Также мы сообщали, что Парубий расчитывает в следующем году ввести ID-карты для депутатов.