Спикер Парубий закрыл сессию Верховной Рады, так и не решив вопрос по ЦИК
Сегодня, в пятницу, 13-го июля, спикер парламента Андрей Парубий объявил закрытой восьмую сессию VIII созыва Верховной Рады.
"Напоминаю, следующая неделя - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях. Мы еще продолжаем работу. А восьмую сессию Верховной Рады Украины VIII созыва я объявляю закрытой. И пленарное заседание я объявляю закрытым", - сказал Парубий.
По словам Парубия, основными достижениями парламента в течение сессии было принятие пакетов законов о создании Высшего антикоррупционного суда и о национальной безопасности.
Напомним, что Верховная Рада так и не смогла обновить состав ЦИК.
"Да, у нас остается вопрос Центральной избирательной комиссии. Я убежден, что это должно быть первым вопросом следующего заседания Верховной Рады", - сказал он.
Кроме того, спикер отметил, что в течение восьмой сессии Рада приняла почти 20 законов, необходимых для выполнения соглашения о европейской интеграции Украины, а также провели "мощную" деятельность в комитетах.
Также было принято 88 законов в целом. В первом чтении - 49 законов, поддержано 37 постановлений, а в целом принято более 157 коллективных решений украинского парламента.
Девятая сессия Рады откроется 4 сентября.
Ранее "Страна" писала о том, что за день до отпуска переполненная Рада начала решать проблемы шахтеров и "евробляхеров".
Также мы сообщали, что Парубий расчитывает в следующем году ввести ID-карты для депутатов.