В пятницу, возле здания Верховной Рады в Киеве автомобиль сбил еще одного участника акции протеста владельцев авто на еврономерах (евробляхах). По предварительным данным, он перебегал дорогу в неустановленном месте и его задел NISSAN Micra. Об этом сообщает Громадське.

Мужчине на месте ДТП оказывали помощь сотрудники Национальной гвардии. На место происшествия приехала скорая и полиция. С женщиной, которая была за рулем авто, разговаривали правоохранители.

В пятницу, 13 июля Рада поддержала законопроект об уменьшении стоимости растаможки авто на Еврономер в первом чтении.

Фото: hromadske.ua

Как сообщала "Страна". 12 июля в правительственном квартале произошло еще одно ДТП с протестующим. Депутат Пинзеник рассказал, кто был с ним в авто и как произошло ДТП на Шелковичной.