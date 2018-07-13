Неотъемлемой частью любого крупного турнира по футболу уже стали секси-болельщицы на трибунах. По ним сходят с ума в соцсетях, а рейтинги футбольных красавиц стали уже важной частью соревнований для СМИ.

Но видимо на этом чемпионате мира красотки составили серьезную конкуренцию собственно футболу, и ФИФА попросило телекомпании ограничить показ девушек во время трансляций, передает портал Чемпионат.

"Этот вопрос мало относится к футболу. Включая трансляцию чемпионата мира, вы что хотите смотреть? Игру или девушек? Я хочу смотреть футбол, а нам показывают красивых болельщиц. Нужно наслаждаться чемпионатом мира, лучшими сборными на планете и ведущими игроками. При чем тут красивые болельщицы? Если вы хотите смотреть на девушек, вам нужна другая программа, вроде "Дома-2", - заявил вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев.

Однако Игорь Гамула, бывший тренер "Ростова" выступил против.



"Очень странная инициатива. Что им в ФИФА не нравится? Может, завидуют, что в России столько красивых болельщиц? Ну как можно не показать наших красавиц перед матчем? Надо ведь разогреть публику, и ничего плохого в этом нет", - считает футбольный специалист.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, кто рассудит финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия.

Также мы рассказывали, что футбольную Данию оштрафовали из-за баннера о "больших сиськах" на ЧМ-2018.