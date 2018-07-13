В последний перед летними каникулами рабочий день Верховной Рады спикер парламента Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Вадима Кривохатько из состава фракции "Блок Петра Порошенко". Об этом сообщает "112 Украина".

"Я пообещал народному депутату, что зачитаю его заявление в соответствии с ч. 3 ст. 60 закона о регламенте ВРУ. Сообщаю о выходе из состава фракции БПП Кривохатько", - сказал Парубий.

Теперь численность фракции БПП снизилась до 135 депутатов.

Кривохатько избирался в избирательном округе №82 в Запорожской области.

Ранее Андрей Парубий заявил, что фракция БПП не собирается выходить из парламентской коалиции.

Ранее "Страна" писала о том, что Парубий заявил, что никаких ограничений для прессы в кулуарах Рады не будет.

Также мы сообщали, что после митингов в Киеве комитет Рады призвал Парубия вынести на голосование законопроект об авто на "евробляхах".