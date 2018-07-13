Глава НАБУ Артем Сытник подтвердил, что руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому аннулировали визу в США.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

На вопрос "у вас есть данные, что ему аннулировали американскую визу?", Сытник кивнул головой, утверждает издание.

"Это, пожалуй, реакция людей на то, что человек сделал", - заявил директор НАБУ.

Весной между руководителями САП и НАБУ пробежала черная кошка - руководитель Бюро вместе с генпрокурором Юрием Луценко обрушился с критикой на анткоррупционного прокурора.

Параллельно выяснилось, что в кабинете у Холодницкого стояла прослушка, которая записала ряд скандальных заявлений главы САП. Впрочем, дисциплинарная комиссия прокуроров существенных нарушений не обнаружила, и Холодницкий пока остался при должности.

Как считают опрошенные страной эксперты, главы НАБУ и САП оказались по разные стороны баррикад в политической борьбе между Банковой и "Народным фронтом". Подробнее мы разбирали эту ситуацию в материале "Что означает снятие "пидозры" с сына Авакова и при чем тут контакты Сытника с Порошенко".