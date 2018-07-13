"Отправленный в отставку" в ноябре 2014-го экс-командир сепаратистов в Горловке Игорь Безлер (он же Бес) вновь посетил неподконтрольную часть Донбасса.

Об этом свидетельствуют фотографии, которые 10 июля опубликовала во "ВКонтакте" его жена Анжелика.

На одном из фото – цеха завода, подписанного как Горловский машиностроительный завод. В посте упоминается, что "глава ДНР" Александр Захарченко и "мэр" Горловки Иван Приходько обвинили Безлера в продаже станков в 2014 году миллиардеру Ринату Ахметову.

Оборудование якобы вывезли в Харьков. "Ну вот и пришлось съездить и убедиться, что все на месте, как в день моего выхода", – пояснил Безлер.

При этом он назвал лидеров сепаратистов "дерьмом", которое прошло "точку невозврата". "Вы, уроды, будете неплохо смотреться в виде украшений для фонарных столбов... Когда наступит точка кипения, а она уже близко, то мне будет глубоко плевать на все джентльменские договоренности", – добавил он.

О своих дальнейших планах Безлер не сообщил. С апреля 2014 года он участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов. В ноябре 2014 года был отправлен "в отставку" и покинул подконтрольную "ДНР" территорию. В Украине Безлер объявлен в розыск.

Фото: vk.com/angeligo

Как сообщала "Страна", сепаратисты заявили, что сумели запустить Харцызский трубный завод. Собственником ХТЗ является компания "Метинвест" Рината Ахметова. Однако в марте 2017 года сепаратисты ввели на предприятии "внешнее управление" и реальный контроль над заводом сейчас, по данным СМИ, осуществляют структуры связанные с беглым олигархом Сергеем Курченко.

Ранее мы писали, что новый глава фракции БПП Артур Герасимов знал Безлера.