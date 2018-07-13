На чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров,который проходит в финском Тампере (возраст до 20 лет - Прим.Ред.) разразился громкий скандал.

Эфиопская бегунья Гирмавит Гебржихаир завоевала бронзу в беге на 5 000 метров, но вся соль в том, что атлетка ну никак не выглядит на свои официальные 16 лет, передает Евроспорт.





16 летняя Гирмавит Гебржихаир на дистанции, фото: Twitter

В соцсетях возмущаются таким очевидным несоответствием. Так, известный российский комментатор Василий Уткин иронично прокомментировал фото спортсменки.

Фото: Twitter

А между тем в официальном отчете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) указана дата рождении эфиопки: 21 ноября 2001 года, однако внешне атлетка выглядит гораздо старше заявленных 16 лет.

Фото: iaaf.org

Ранее "Страна" сообщала, что бронза ЧМ-2009 достанется украинскому атлету Касьянову после дисквалификации российского десятиборца.

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