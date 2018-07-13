Английский Челси отправил в отставку главного тренера Антонио Конте, вместе со всеми его помощниками. Однако точку в этой истории ставить рано. Боссы "аристократов" (клуб принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу - Прим.Ред.), оказывается, не выплатили ему положенную в таком случае по контракту неустойку.

Как передает Football Italia Антонио Конте​ возмущен тем, что клуб разорвал контракт в одностороннем порядке, отказавшись при этом выплачивать неустойку в размере 11 миллионов евро. У лондонского клуба не было каких-либо оснований для принятия такого решения.

48-летний итальянский специалист готов обращаться в суд, чтобы получить свои деньги.

Ранее "Страна" сообщала, что Абрамович отказался продать любимый Челси самому богатому человеку Великобритании.