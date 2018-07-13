13 июля Верховная Рада Украины поддержала два законопроекта о растаможивании автомобилей на еврономерах. Речь идет о законопроектах №8487 и №8488.

За проект закона №8487 по снижению стоимости растаможки автомобилей на еврономерах в первом чтении проголосовало 265 народных депутатов.

Согласно изменениям, предлагается новая формула расчета акцизного налога. Так, за основу будет браться базовая ставка в 50 евро для машин на бензиновом двигателе и 75 евро для машин на дизельном двигателе.

Для расчета акциза, эту сумму нужно будет умножить на количество лет с года, следующего после производства машины и на коэффициент объема двигателя (объем двигателя в кубических сантиметрах, деленный на 1000).

За законопроект №8488 за основу отдали свои голоса 256 нардепов.

Этим законопроектом вносятся изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

В частности, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Так, нерезидент сможет без денежного обеспечения ввезти в режиме временного ввоза только один автомобиль.

Отметим, закон будет дорабатываться в сентябре, когда Рада вернется с каникул: будет происходить обсуждение законопроектов, внесение в них поправок, и вынесения их на голосование уже во втором чтении.

В свою очередь участники акции протеста владельцев авто на еврономерах под стенами Рады празднуют победу.

Ранее "Страна" писала о том, что акция протеста "евробляхеров" под Радой привела к уголовным делам и задержаниям.

Также мы сообщали, что появилось видео, как под Кабинетом министров протестовали автомобилисты на евробляхах.