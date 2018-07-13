По дороге в Верховную Раду народный депутат от "Воля народа" Сергей Шахов и министр энергетики Игорь Насалик устроили потасовку. Видео инцидента опубликовал на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

На видео видно, что Шахов в окружении шахтеров остановил машину министра с требованием "выйти к шахтерам".

Нардеп просил объяснить шахтерам, где заработная плата, передал микрофон Насалику, однако через минуту захотел забрать его обратно, после этого между политиками началась потасовка.

Под возгласы "позор" их развели правоохранители и очевидцы. После этого Насалик пешком пошел в сторону Верховной Рады.

"У меня произошла практически драка с министром Насаликом, который не допускал народного депутата и профсоюзы к себе ... Выплатите шахтерам задолженность", - сказал на заседании Шахов и показал шахтерский отбойный молоток, который он пронес в Раду.

Фото: rada.gov.ua

Позже Волынец опубликовал видео, где полиция составляет протокол о нападении на министра Насалика.

Ранее "Страна" писала о том, что за день до отпуска переполненная Рада начала решать проблемы шахтеров и "евробляхеров".

Также мы сообщали, что Рада поддержала создание реестра пропавших без вести.