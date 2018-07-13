В пятницу, 13 июля "Верховный суд" Крыма приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова к тюремному заключению. Ему присудили 8 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщает Крым.Реалии.

9 июля "прокурор" запросил для Панова 10,5 лет колонии строгого режима. До этого он отказался пойти на сделку со следствием.

16 апреля в "суде" Крыма зачитали обвинительный приговор.

Как сообщала "Страна", "украинский диверсант" Захтей пошел на сделку со следствием. По словам источника издания, одним из условий подписания соглашения со стороны следствия был отказ от адвокатов по соглашению.

Напомним, что арестованный по делу "крымских диверсантов" Панов заявил о пытках в ФСБ РФ.