В самолете сообщением Иркутск-Москва психически неуравновешенный злоумышленник избил польского дипломата, который возвращался домой. Нападавший уже задержан.

Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Польши Артур Льомпарт, пишет Do Rzeczy.

Пострадавший получил необходимую помощь как со стороны польского консульства в Москве, так и МИД Польши. Дипломат, пройдя обследование, вернулся в Польшу. Об инциденте сообщили в полицию.

"После предоставления дипломату помощи и его возвращения Посольство Республики Польша в Москве обратится к российским властям с требованием разъяснить обстоятельства инцидента и привлечь виновного к ответственности", - говорится в заявлении.

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