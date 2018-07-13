В последний перед каникулами день работы Верховной Радыв повестку дня включили рассмотрения законопроекта по реформированию угольной промышленности и по растаможиванию автомобилей на еврономерах. При этом в Верховной Раде наблюдается настоящий аншлаг - зарегистрировано присутствие 336 народных депутатов.

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Верховная Рада уже утром поддержала за основу законопроект №8487 об акцизе на автомобили, который предусматривает уменьшение размера акцизного налога с авто, отмену запрета на таможенное оформление машин, не соответствующих экологическому стандарту "евро-5", а также усиление контроля за перемещением и использованием транспорта, зарегистрированного в других государствах. Такие изменения намерены внести в Налоговый и Таможенный кодексы, сообщает 112 Украина.

"Коэффициент возраста, который присутствует в формуле, приводит к тому, что более старые автомобили завозить невыгодно, потому что за него надо заплатить высокий налог. Но только таким образом мы можем регулировать экологический налог, которого нет сегодня в Украине. Для того, чтобы не вводить дополнительные налоги, как во всех европейских странах, я настаиваю на том, чтобы коэффициент возраста присутствовал. Потому что 25-летние автомобили не нужно завозить в Украину, и не надо обсуждать вариант, что это автомобили за 300 евро", - сказала председатель налогового комитета, нардеп от БПП Нина Южанина во время обсуждения документа.

Ранее "Страна" писала о том, что евробляхеры возмущены невключением в повестку Рады закона об авто на еврономерах.

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