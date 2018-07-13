Украинские государственные компании, включая "Нафтогаз", потратили почти четверть миллиона долларов за полгода - на лоббирование своих интересов в США. Деньги выделялись в том числе и на дискредитацию газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в отчете лоббистской компании Yorktown Solutions.

О контракте "Нафтогаза" с американскими лоббистами стало известно еще в 2017 году. В украинской компании назвали данную меру ответной реакцией на "интенсификацию лоббистской кампании "Газпрома".

В феврале 2018 года "Нафтогаз" заключил с Yorktown Solutions еще один договор на сумму 465 тысяч долларов. Задача лоббистов заключалась в подготовке статей, колонок и исследований, направленных против строительства "Северного потока-2". Также они должны были поддерживать интеграцию украинского и европейского энергетических рынков.

Согласно отчету, "Нафтогаз" и его "дочка" - Киевская организация работодателей нефтяной и газовой промышленности - перечислили Yorktown Solutions на сегодняшний день 169,9 тысячи долларов. Кроме того, лоббисты заключили контракт и с украинскими военными госкомпаниями "Укринмаш" и "Спецтехноэкспорт". Всего от украинских госкомпаний они получили $215 тысяч.

В то же время, согласно данным Сената США, с 2017 года интересы реализующих "Северный поток-2" компаний лоббировали четыре фирмы: Capitol Counsel, Hawksbill Group, Roberti Global и SMW Partners. Всего за это время они получили $2,1 миллиона.

9 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Северный поток-2" несет исключительно политический характер. Задача Украины в данной ситуации - предотвращение монополизации и защита интересов Европейского союза.

"Северный поток-2" - проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

Как сообщала "Страна", Россия планирует начать прокладку "Северного потока-2" даже без разрешения Дании.

"Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант - прокладка в международных водах к северу от Дании", - заявил финансовый директор компании Nord Stream II Пол Коркоранн.

Отметим, что Украина также хочет добиться ареста акций "Северного потока-1".