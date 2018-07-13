Ночью 12 июля на Салтовке неизвестные напали на лидера националистической организации "Свитанок" Вадима Позднякова и его спутницу. Инцидент произошел около часа ночи. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Мила Заверуха.

Фото: facebook.com

По словам самого пострадавшего, около 00:30 возле собственного дома на них набросились шестеро злоумышленников. После избиения активиста доставили в больницу скорой и неотложной помощи. Об этом пишет местное издание Newsroom.

"Скорее всего, у меня сломаны челюсть и нос, а также сотрясение мозга, девушку ударили несколько раз по лицу и отобрали рюкзак. К правоохранителям мы не обращались, так как лиц не запомнили и не видим в этом смысле", - рассказал Поздняков.

Ранее "Страна" писала о том, что националисты напали на Ocean Plaza в Киеве с баллончиками и файерами.

Также мы сообщали, что несовершеннолетнего участника нападения на лагерь ромов отпустили под домашний арест.