Беспорядки, произошедшие 12 июля в Киеве на улице Грушевского под зданием Верховной Рады, в ходе акции протеста владельцев машин-"евроблях", привели к двум уголовным делам и двум задержанным активистам.

Об этом "Страна" узнала из собственных информированных источников в МВД.

Полиция установила, что 12 июля, примерно в 18.00, во время митинга, протестующие не выпускали депутатов из здания Верховной Рады. При попытке покинуть здание нардеп от партии "Народный фронт" - бывший журналист Сергей Высоцкий был заблокирован активистами, они ограничивали его движения и силой заставили вернуться назад.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.346 УК Украины - "Угроза или насилие по отношению к государственному деятелю". По этому факту на месте был задержан митингующий - Владимир Гаврилюк, 1975 г.р., местный житель. Сегодня, 13 июля решается вопрос о вручении ему подозрения по ч.2 ст.346 УК.

Вчера "Страна" детально описывала происшествие с джипом нардепа Павла Пинзеника. По информации наших источников достоверно установлено, что при попытке надепа от партии "Народный фронт" Павла Пинзеника на собственном автомобиле "Тойота", под управлением его водителя Михаила Яринка отъехать от ВРУ, активисты разбили в автомобиле заднее стекло, пытались заблокировать авто и извлечь народного избранника из салона.

Во время движения, водитель совершил наезд на двух активистов - Владислава Порохнюка, 1998 г.р., и Ивана Дайчука, 1992 г.р., которых в удовлетворительном состоянии доставили в больничное учреждение и после оказания помощи они отпущены .

То есть сведения,распространенные "евробляхерами" насчет перелома ноги у одного из активистов не подтверждаются официально. Поскольку переломов нет-то и дело по наезду решили не регистрировать.

Также "Страна" вчера сообщала что один из наиболее активных участников нападения на машину нардепа - Самир Алифов, 1991 г.р. был задержан и 13 июля прокуратура согласовывает ему подозрение за совершение групповых хулиганских действий (предусмотренных ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Как сообщала "Страна", депутат Пинзеник рассказал, кто был с ним в авто и как произошло ДТП на Шелковичной. По словам Пинзеника, участники акции набросились на его автомобиль, после чего якобы пострадавший митингующий залез на его капот.

Уже появилось видео с места ДТП, где машина депутата сбила протестующего на улице Шелковичной.