В пятницу, 13 июля, украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который отбывает наказание в российской тюрьме, исполняется 42 года. В день рождения украинца было опубликовано первое за два года видео в колонии в Лабытнанги.

При этом отмечается, что кадры были сняты на 18-й день голодовки, в конце мая, когда Сенцов говорил по телефону с Ксенией Собчак и ее матерью Людмилой Нарусовой.

Напомним, Олег Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по "обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий" на полуострове.

В августе 2015 года российский суд приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова содержат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Ранее "Страна" писала о том, что мать Сенцова попросила Путина о помиловании сына.

Также мы сообщали, что опубликован текст письма, в котором Сенцов рассказал о своем состоянии в колонии.