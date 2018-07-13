Директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что из-за сложности дела относительно "Приватбанка" не стоит быстро ждать подозрений. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

"На самом деле дело касательно "Приватбанка" очень сложное, потому что это крупнейший банк, аналогов которому в стране нет. Если брать это расследование, то оно касается банковских операций нескольких десятков предприятий. Мы все это отслеживаем, направляем международные поручения, работа идет. Но я уверен, что каких-то кардинальных решений, как подозрения, быстро ждать не стоит", - рассказал Сытник.

По его словам, подозрение по такому делу - это знаковое событие для Украины. "Это значит, что влияние олигарха существенно подорвано", - отметил он.

"Сейчас я могу провести аналогию, когда НАБУ подавало иск по "Укрнафте", мы проиграли первую инстанцию, а вторую выиграли. Сразу пошла медийная кампания против судей, которые выносили эти решения. В принципе, это было первое решение, когда Коломойский проиграл. Сейчас оно слушается в кассационной инстанции, неизвестно, что будет дальше. Но если мы говорим о деле, то очень трудно прогнозировать", - сказал Сытник.

На вопрос о том, летал ли кто-то к Коломойскому в Женеву, он ответил: "Мы были в Женеве. Допрашивали Коломойского и других фигурантов".

В то же время глава НАБУ отказался рассказать, что Коломойский сказал на допросе. "Это уже закрытая информация. Дело в том, что там же много фигурантов, они за пределами страны, мы их допрашивали за рубежом", - пояснил он.

Ранее "Страна" писала о том, что в Приватбанке сообщили, что проблем с карточками и Приват24 больше нет.

Также мы сообщали, что Нацбанк через суды потребовал у Коломойского 10 млрд гривен.