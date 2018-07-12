Вчера в Брюсселе закончился двухдневный саммит НАТО. Его главные итоги "Страна" уже подводила.

Украина присутствовала на мероприятии в качестве гостя - хотя этот визит и был омрачен позицией Венгрии. Будапешт заблокировал заседание комиссии "Украина-НАТО" из-за дискриминационного закона об образовании.

Однако в Альянсе попытались всячески сгладить этот негатив.

Украине посвятили часть итогового заявления саммита (впрочем, совершенно декларативную), Петр Порошенко вышел на совместную конференцию с Йенсом Столтенбергом, а позже, по словам украинской стороны, встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Вокруг этой встречи много "белых пятен". Так, о ней сообщили украинские СМИ еще днем, но на Банковой факт встречи подтвердили только вечером. Ни одной совместной фотографии пресс-служба президента не опубликовала. А Вашингтон вообще ни словом не обмолвился о свидании с украинским лидером.

"Страна" разбиралась в ситуации вокруг этой таинственной встречи, которая стала самым закрытым свиданием двух президентов.

Исключение для Порошенко

Сначала прошла информация, что президент США отменил вообще все двусторонние встречи с лидерами стран, приближенных к Альянсу - Украиной, Грузией, Азербайджаном и другими.

Вместо них он собрал закрытое заседание с главами стран НАТО и поставил им ультиматум, о котором "Страна" рассказывала вчера.

Позже в украинских СМИ появилась информация, что для Петра Порошенко президент США сделал исключение и встретился с ним примерно на двадцать минут.

"Из-за смещения повестки дня переговоры происходили без приглашения прессы", - пишет "Европейская правда" со ссылкой на свой источник в АП. Также со ссылкой на Банковую о состоявшейся встрече без подробностей сообщило государственное агентство "Укринформ".

После этого официальные ресурсы президента Украины несколько часов хранили молчание. И только к 18:00 под занавес саммита дал пресс-конференцию Петр Порошенко. Он подтвердил факт встречи и дал по ней несколько скупых комментариев.

"Честно? Ничего"

Порошенко всячески подчеркивал, что его встреча с Трампом - это "сверка часов" перед саммитом в Хельсинки, где американский президент в понедельник встретится с российским.

"Это был абсолютно доверительный разговор, и я очень доволен, что Украине был отдан приоритет. И была абсолютная необходимость, что перед поездкой в Хельсинки нам нужно было пообщаться с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Я этим разговором полностью доволен", - сказал Порошенко на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы на самом деле очень тщательно обсудили и следующую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник 16 июля. Были тщательно обсуждены вопросы "Северного потока-2", я очень подробно проинформировал президента Трампа", - констатировал глава государства.

Он также сообщил, что во время общения стороны обсуждали создание антикоррупционного суда. И дал понять, что статус Крыма, по которому Трамп сделал несколько провокационных заявлений, они не обсуждали.

На вопрос, обсуждался вопрос аннексии Крыма с Дональдом Трампом, Порошенко сослался на общее заявление саммита, а не на личные гарантии хозяина Белого дома.

"Четко черным по белому написано. Это заявление, одобренное всеми членами на высшем уровне, в том числе и с участием президента Трампа. Абсолютно четко отмечен статус Крыма, непризнание незаконной аннексии Крыма", - сказал он.

На вопрос, чего он ожидает от встречи Трампа с Путиным, Порошенко ответил: "Честно? Ничего".

Молчание в США

Если Петр Порошенко посвятил встрече пять минут своей пресс-конференции, то в США рандеву с президентом Украины не прокомментировали вообще никак.

Информации об этой встрече нет ни в Твиттере Дональда Трампа, ни на сайтах Белого дома и Госдепартамента.

Ничего о ней не пишут и в западных СМИ, которые освещали саммит Альянса.

Это не означает, что встречи не было. Но скорее всего она и правда была слишком мимолетной и даже не оставила после себя следов - хотя бы в виде фотографии. Даже Банковая скромно признала факт встречи только через несколько часов.

Скорее всего, речь действительно можно вести о коротком разговоре президентов накануне встречи Трампа с Путиным в Хельсинки. И здесь напрашивается интересное сравнение. Накануне первого свидания с Путиным в Гамбурге (июль 2017 года) президент США принял Порошенко в Нью-Йорке.

Это был показательный момент прежде всего для американской аудитории: "да, я встречаюсь с Путиным. Но с лидером Украины я встретился раньше", - примерно так звучит мессидж Трампа для разгневанных "кремлингейтом" политиков США.

На этот раз хозяин Белого дома даже не счел нужным придавать встрече с украинским президентом какое-либо информационное значение. И аргументы Киева о том, что пресса просто не успела попасть на переговоры, не выдерживают критики. Очевидно, что будь Трамп расположен фотографироваться с Порошенко, то украинская сторона мгновенно организовала бы этот процесс.

Из этого можно сделать вывод, что встречу с Порошенко не хотел афишировать сам Трамп. И она в глазах США сейчас имеет статус неофициальной.

Впрочем, вряд ли Белый дом имел целью как-то унизить украинского президента. Скорее всего это связано с нежеланием обидеть тех лидеров, с которыми Трамп не смог встретиться во время саммита НАТО.

При этом поговорить с Порошенко в преддверии встречи с Путиным было, видимо, действительно нужно.