Мать украинского режиссера Олега Сенцова Людмила написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании. Письмо Людмилы Сенцовой опубликовала радиостанция "Эхо Москвы". Интересно, что текст послания датирован 22 июня 2018 года, а появился сегодня, 13 июля, Сенцову исполнилось 42 года. Отметим и то, что текст послания

Полный текст обращения Людмилы Сенцовой

Я обращаюсь к вам с просьбой помиловать моего сына Олега Геннадиевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного российским судом к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации террористической группировки.

Все матери любят своих детей, желают для них свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией — кинорежиссурой.

Не буду вас убеждать в невиновности Олега, хотя я сама верю в это. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает от аутизма. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца.

Прошу вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома.

22 июня 2018 г. Подпись: Сенцова Л.Г.

Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по "обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий" на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова содержат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Напомним, ранее Сенцов отказался просить Путина о помиловании.