В Одесской области в поселке Затока произошел пожар на базе отдыха. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.

"Возгорание произошло вечером 12 июля в помещении столовой базы отдыха "Кардинал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 июля в 18:38 в службу спасения "101" поступило сообщение, что в Белгород-Днестровском районе на территории пгт Затока произошло возгорание в помещении столовой базы отдыха "Кардинал".

К месту вызова в 18:53 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что на кухне, расположенной на втором этаже здания, произошло возгорание деревянной стены. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 19:35 и в 19:55 ликвидировали на площади 20 кв. м.

К ликвидации пожара привлекались 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 сотрудников личного состава.

Известно, что база отдыха "Кардинал" представляет собой пять корпусов, построенных в 2006-2007 годах.

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